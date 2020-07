So stünden 178 Millionen Euro für die Sofort-Ausstattung von Schülern sowie 103 Millionen für Lehrkräfte bereit. Alle Geräte, die in der Corona-Krise seit Ende des normalen Unterrichts Mitte März bereits angeschafft worden sind, würden auf jeden Fall erstattet, so Gebauer. Die offizielle Richtlinie soll in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Bei den Lehrern sollen alle mit einem digitalen Endgerät wie Laptop oder Computer ausgestattet werden, bei den Schülern wird je nach finanzieller Situation zu Hause entschieden.