Fast alle Polizeibehörden haben Aussicht auf mehr Personal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zwei Drittel der Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen sollen zum 1. September mehr Vollzugsbeamte zugewiesen bekommen. Im Schnitt solle jede der 47 Kreisbehörden etwa zwölf Stellen mehr erhalten, kündigte das NRW-Innenministerium am Donnerstag in Düsseldorf an. Die endgültige Verteilung stehe nach den Abschlussprüfungen der Kommissaranwärter fest und sobald endgültig Klarheit über die genaue Zahl der neuen Ruheständler herrsche.

Von dpa