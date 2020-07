Flucht vor niederländischer Polizeikontrolle: Männer gefasst

Aachen (dpa/lnw) - Zwei laut Polizei mutmaßlich Kriminelle sind in ihrem Wagen vor einer Polizeikontrolle in den Niederlanden geflüchtet und nach einer Verfolgungsfahrt in Aachen gestoppt worden. Sie wollten der Kontrolle am Mittwochabend vermutlich deshalb entgehen, weil sie Drogen schmuggelten, wie die Polizei mitteilte. Während der Flucht warfen die beiden 21-Jährigen demnach Gegenstände aus ihrem Wagen. Das Auto mit deutschem Kennzeichen blieb nach der Fahrt aus den Niederlanden über die A4, durch Eschweiler und Stolberg im Aachener Ortsteil Walheim stecken.

Von dpa