Prozess um verdurstetes Kind: Mutter räumt Schuld ein

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Gut ein Jahr nach dem qualvollen Tod eines Zweijährigen in einer Grevenbroicher Wohnung hat die angeklagte Mutter im Prozess ihre Schuld eingeräumt. Die 28-Jährige sei krankheitsbedingt überfordert gewesen, heißt es in einer Erklärung, die ihr Verteidiger am Donnerstag im Landgericht Mönchengladbach verlas. Daher habe die Frau fast zwei Tage lang nicht ihr Kind versorgt, so dass der Junge verdurstete. Die Frau war eigenen Angaben nach an Krebs erkrankt. Sie gab zu, dass sie ihren mütterlichen Pflichten nicht nachgekommen sei, habe aber «nie gedacht, dass das Kind sterben könnte».

Von dpa