Demnach war das Tier am Dienstagnachmittag auf die Fahrbahn einer Landstraße gehoppelt. Die junge Fahrerin wich nach rechts aus, geriet in einen Graben und stieß dort mit einem Baumstumpf zusammen. Das Auto überschlug sich und blieb auf der Seite mit einem Totalschaden liegen. Andere Autofahrer leisteten Erste Hilfe, die 23-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.