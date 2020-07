Weiter geringer Anteil von E-Autos in NRW

Die AfD-Opposition wollte wissen, ob die von der Bundesregierung geplante Steigerung der Elektromobilität auf über sechs Millionen E-Autos bis 2030 die Verteilernetze überlaste und damit die Stromversorgung gefährde. Derzeit benötigten alle Elektro-Pkw im bevölkerungsreichsten Bundesland zusammen rund 55 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr, hielt Pinkwart dagegen. Seinen Angaben zufolge ist das ein Bruchteil des Gesamtstromverbrauchs: 2015 lag der in NRW bei rund 140 000 GWh. Selbst wenn alle E-Autos in NRW gleichzeitig geladen würden, benötigten sie - bei einer Ladeleistung von 3,5 Kilowatt je Station - nicht mehr als 0,0898 Gigawatt, rechnete Pinkwart vor.

Bis 2022 will die Landesregierung das Angebot an öffentlich zugänglichen Ladepunkten von derzeit 8200 auf 12 000 erhöhen, wie der Minister zu Beginn der Woche angekündigt hatte. Gleichzeitig soll sich die Zahl der privaten Stationen bis dahin auf 20 000 verdoppeln. Bis 2022 sollen alle E-Autofahrer in NRW alle zehn Kilometer eine Ladestation anfahren können.