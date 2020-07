Basketball-Coach Voigt macht in Bonn nicht weiter

Bonn (dpa) - Trainer Will Voigt verlässt den Basketball-Bundesligisten Telekom Baskets Bonn. Der Amerikaner, der den Club erst im Februar übernommen hatte, teilte am Mittwoch via Twitter mit, sich mit den Bonnern nicht über eine weitere Zusammenarbeit geeinigt zu haben. Der Club bestätigte das Statements Voigts und wünschte dem 43-Jährigen «alles Gute für die Zukunft». Der Vertrag des Trainers war zum Ende der vergangenen Saison abgelaufen. Voigt hatte die Rheinländer vor dem Abstieg bewahrt, er ist zugleich Nationaltrainer Angolas.