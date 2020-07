Bier und toter Vogel verursachen Großeinsatz der Feuerwehr

Grevenbroich (dpa/lnw) - Der Duft offenbar nicht mehr frischen Bieres in Kombination mit einem toten Vogel hat in Grevenbroich zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Die Feuerwehr sprach am Dienstag in einer Mitteilung von einem «der ungewöhnlichsten Einsätze der Grevenbroicher Feuerwehr seit Jahren». Ein Lastwagenfahrer war demnach auf der Suche nach dem Ursprung des Odeurs auf eine «gelblich-braune Flüssigkeit» aufmerksam geworden, die aus einem anderen parkenden Lastwagen tropfte, hatte hinter dem Anhänger einen toten Vogel entdeckt - und schnell die Feuerwehr alarmiert.

Von dpa