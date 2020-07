Frau findet geklautes Fahrrad im Internet: Bande zerschlagen

Troisdorf (dpa/lnw) - In Troisdorf hat eine Frau (30) ihr gestohlenes Fahrrad auf einem Verkaufsportal entdeckt und somit zur Zerschlagung einer Bande beigetragen. Die Verdächtigen könnten für mehrere hundert Fahrraddiebstähle verantwortlich sein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Festgenommen wurden zwei Troisdorfer im Alter von 28 und 34 Jahren. Der 28-Jährige wurde von der Polizei als «treibende Kraft der Bande» beschrieben. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Von dpa