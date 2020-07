Foto im BVB Trikot: Schalke-Sportchef maßregelt Matondo

Gelsenkirchen (dpa) - Durch ein Foto im Trikot seines beim Erzrivalen Borussia Dortmund spielenden Freundes Jadon Sancho hat sich Jungstar Rabbi Matondo Ärger bei seinem Verein FC Schalke 04 eingebrockt. «Ich habe Rabbi Matondo am Telefon mehr als deutlich gemacht, was ich von so einer unüberlegten Aktion halte», sagte Sportvorstand Jochen Schneider zu Sky: «Er ist zwar erst 19 Jahre alt, aber das darf ihm trotzdem nicht passieren.»

Von dpa