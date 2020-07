Der Reisende aus Meerbusch war am Montag am Airport gestoppt und kontrolliert worden. Dabei stießen die Zöllner nach eigenen Angaben auf die Schokoriegel-Packung, die in graues Papier gewickelt war. Der Mann habe angegeben, dass er die Pillen für sich selbst mitgebracht habe. Zuvor hatte er demnach noch gesagt, dass sich Vitamine in seinem Koffer befinden.

Die Beamten stellten die Pillen sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ein. Unklar blieb, ob der Mann sich bewusst für die Schokoriegel-Box mit dem türkischen Namen «Albeni» entschieden hatte - übersetzt bedeutet das: «Nimm mich.»