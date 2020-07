Mehr als jedes vierte Schwein wird in NRW gehalten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mehr als jedes vierte Schwein in Deutschland wird in Nordrhein-Westfalen gehalten. Lediglich Niedersachsen hat einen noch höheren Schweinebestand, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Auswertung des Statistischen Landesamtes hervorgeht. Bei den Rindern wird demnach rund jedes achte Tier in NRW gehalten, neben Niedersachsen hat hier auch Bayern einen höheren Bestand.

Von dpa