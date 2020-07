Auf Autodächer gesprungen: 40 Fahrzeuge beschädigt

Siegen (dpa/lnw) - Fünf Teenager sollen in Siegen nachts mindestens 40 Autos beschädigt haben. Die 17 bis 19 Jahre alten Verdächtigten sprangen nach ersten Erkenntnissen auf die Dächer der geparkten Wagen und demolierten zahlreiche Außenspiegel, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Zeuge habe die Täter in der Nacht zu Sonntag beobachtet und den Notruf gewählt. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen fassen, gegen die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt wird. Der Sachschaden betrage eine fünfstellige Summe.

Von dpa