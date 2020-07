Sondersitzung zu «Schweine-Stau» nach Schlachthof-Pause

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der «Schweine-Stau» in den Mastbetrieben nach coronabedingten Schließungen von Schlachthöfen beschäftigt am Freitag den nordrhein-westfälischen Landtag. In einer Sondersitzung des Landwirtschaftsausschusses will die SPD-Opposition Antworten von der Landesregierung, was nun mit den Tieren geschehen solle. Die Landtagsverwaltung bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf am Montag den außerordentlichen Termin.

Von dpa