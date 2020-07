Verdacht auf versuchtes Tötungsdelikt: Mann festgenommen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 37-Jähriger soll nach Angaben der Polizei versucht haben, einen Mann in dessen Wohnung in Düsseldorf zu töten. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, war ein 54-Jähriger am Samstagnachmittag nach einem Streit mit mehreren Personen in seiner Wohnung so massiv attackiert worden, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Tatverdächtige wird am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt.

Von dpa