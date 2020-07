Olympiasiegerin Walkenhorst arbeitet an ihrem Comeback

Düsseldorf (dpa/lnw) - Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst bereitet sich zukünftig in Düsseldorf auf ihr Comeback vor. Wie die Landeshauptstadt am Sonntag bekanntgab, schließt sich die 29-Jährige der DJK TuSA 06 Düsseldorf an. Walkenhorst gewann 2016 mit Laura Ludwig Olympia-Gold in Rio und hatte ihre Karriere 2019 aus gesundheitlichen Gründen und nach mehreren Operationen eigentlich schon beendet. Doch die gebürtige Essenerin möchte sich nahe der Heimat noch einmal herankämpfen.

Von dpa