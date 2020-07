Fahrradfahrerin nach Unfall in Bikepark schwer verletzt

Winterberg (dpa/lnw) - Bei einem Sturz im Bikepark Winterberg hat sich eine Frau schwere Verletzungen zugezogen. Die 35-Jährige sei über den Lenker gestürzt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Sie wurde am Samstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr habe nicht bestanden, teilte die Polizei mit.