Auto prallt gegen Wohnhaus: Drei Personen verletzt

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein 18 Jahre alter Fahranfänger ist mit einem Auto gegen ein Wohnhaus geprallt, hat eine Mauer durchbrochen und ist schließlich im Innenhof des Hauses zum Stehen gekommen. Er und seine beiden 18 Jahre alten Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 18-Jährige war demnach am späten Samstagabend vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve in Mönchengladbach mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und gegen das Wohnhaus geprallt. Alle Insassen konnten sich selbst aus dem Auto befreien und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Wohnhaus sei durch den Aufprall beschädigt worden, aber weiterhin bewohnbar, teilte ein Sprecher mit.

Von dpa