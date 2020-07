NRW verlängert Frist für Umstellung von Registrierkassen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen der Corona-Krise haben Nordrhein-Westfalen und vier andere Bundesländer die Frist zur Umstellung von Registrierkassen für Handel und Gastronomie erneut nach hinten verschoben. In NRW, Hessen, Bayern, Hamburg und Niedersachsen ist dafür nun bis Ende März 2021 Zeit, wie unter anderem das NRW-Finanzministerium am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Den Angaben zufolge hatten sich zuvor die Finanzminister der genannten Länder auf diese Härtefallregelung geeinigt, weil keine bundesweite Lösung gefunden werden konnte.

Von dpa