Paketbote raucht auf Autobahn Joint am Steuer

Duisburg (dpa/lnw) - Nach der Polizei macht ihm jetzt wohl auch sein Chef Dampf: Ein Paketbote (26) ist auf der Autobahn 40 in Duisburg erwischt worden, als er am Steuer einen Joint rauchte. In seinem Transporter fand die Polizei noch mehr Drogen und eine Hasch-Mühle.