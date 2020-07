Wenig spaßig: Erotikportal mahnt Dortmunder Fun-Park ab

Dortmund (dpa/lnw) - Der temporäre Dortmunder Freizeitpark «funDOmio» hat eine wenig spaßige Auseinandersetzung mit dem Betreiber des Erotikportals «fundorado». Er habe ein Mahnschreiben erhalten, in dem behauptet werde, dass eine Namensähnlichkeit bestehe und das Markenrecht verletzt werde, sagte der Betreiber des Dortmunder «Pop-up-Parks», Patrick Arens, der dpa am Freitag. Er weise den «sehr weit hergeholten Vorwurf» zurück und habe einen Anwalt beauftragt. «Wir waren bei unserer Namensgebung in keinster Weise durch das Portal inspiriert.»

Von dpa