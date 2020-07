DFB bestätigt: Zwei Länderspiele im Oktober in Köln

Frankfurt/Main (dpa/lnw) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird im Oktober gleich zwei Länderspiele innerhalb von einer Woche in Köln absolvieren. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag bestätigte, finden sowohl das zweite Nations-League-Spiel am 13. Oktober gegen die Schweiz als auch ein Testspiel gegen einen noch nicht feststehenden Gegner am 7. Oktober im RheinEnergieStadion statt. Der Nations-League-Auftakt gegen Spanien (3. September) soll in Stuttgart stattfinden, das Spiel gegen die Ukraine (14. November) und ein weiteres Testspiel in Leipzig.

Von dpa