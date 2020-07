Wochenend-Wetter: Mix aus Sonne und Wolken in NRW

Essen (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt auch am Wochenende wechselhaft. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bringt der Samstag einen Mix aus Sonne und Wolken, vereinzelt sind auch Schauer möglich. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 21 Grad. Bereits am Freitag sollte es bei 17 bis 21 Grad regnen, aber zum Abend hin allmählich trockener werden. Der Sonntag wird dann laut DWD der freundlichste Tag des Wochenendes: Die Sonne kommt immer wieder durch und die Temperaturen steigen auf 19 bis maximal 22 Grad. Auch zu Beginn der neuen Woche am Montag bleibe es zunächst freundlich, teilte eine Meteorologin des DWD mit.

Von dpa