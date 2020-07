Absteiger Düsseldorf benennt vorerst kein Saisonziel

Die Kaderplanung gestalte sich in Corona-Zeiten schwieriger als in den vergangenen Jahren. «Der aktuelle Transfersommer ist gleichzusetzen mit einem Blick in die Glaskugel», klagte Klein. Angesichts der bis Anfang Oktober verlängerte Frist für Neuzugänge sei Geduld gefragt: «In den letzten Jahren haben wir viele kluge Entscheidungen am Ende der Transferperiode getroffen. Ich erinnere da an die Transfers von Rouwen Hennings, Kaan Ayhan oder Benito Raman. Das sind alles Spieler, die erst am letzten Transfertag zu uns kamen. Das ist natürlich nicht mein Ziel, ich würde auch gerne etwas ruhiger schlafen, aber Geduld ist wichtig.»

In der 2. Liga komme es nach Einschätzung von Klein vor allem «auf Mentalität und Charakterstärke an»: Es ist eine harte, aber auch interessante Liga mit zahlreichen Traditionsvereinen wie dem Hamburger SV, Hannover 96, dem VfL Bochum oder dem FC St. Pauli. Das sind Namen, die auch die Stadien füllen können, wenn das wieder möglich wird.»