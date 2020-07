Fußgängerin auf Gehweg überfahren und getötet

Essen (dpa/lnw) - Eine Fußgängerin ist in Essen auf dem Gehweg von einem Auto überfahren und getötet worden. Beweisaufnahme und Ermittlungen vor Ort liefen noch, zum Unfallhergang könne man noch keine Angaben machen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmittag. Der Notfalldienst habe sich um die Frau gekümmert, die Verletzungen seien aber so schwer gewesen, dass sie noch vor Ort starb. Die «WAZ» hatte zuvor über den Unfall berichtet. Die Fußgängerin sei vom dem Wagen überrollt und eingeklemmt worden.

Von dpa