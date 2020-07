Düsseldorfer Prinzenpaar hat ersten Auftritt in Autokino

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer Karnevalisten haben ihr Prinzenpaar der nächsten Session vorgestellt. Prinz Dirk Mecklenbrauck (50) und Venetia Uåsa Katharina Maisch (47) traten am Mittwochabend in einem Autokino auf. Anhänger des Karnevals verfolgten den ersten Auftritt des Prinzenpaares in ihren Autos. Die Präsentation findet sonst im Rathaus statt. Das Motto der nächsten Session in der Landeshauptstadt heißt: «Wir feiern das Leben». In der Nachbarstadt Köln wird das närrische Dreigestirn traditionell erst nach den Sommerferien bekannt gegeben.

Von dpa