SPD: Unwürdige Unterbringung von Fleischarbeitern beenden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD-Opposition hat die Regierung in Nordrhein-Westfalen aufgefordert, menschenunwürdige Unterbringungen von Beschäftigten in der Fleischindustrie unverzüglich zu beenden. SPD-Landeschef Sebastian Hartmann warf Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf vor, nicht genau genug hingeschaut und nicht konsequent gehandelt zu haben - obwohl die Zustände seit langem bekannt seien.

Von dpa