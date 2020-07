Westfälischer Verband terminiert restliche Pokal-Spiele

Kamen (dpa/lnw) - Die Halbfinal-Spiele um den westfälischen Fußball-Pokal finden am 15. August statt. Das teilte der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) am Mittwoch nach einer Video-Konferenz der Verbands- und Vereinsvertreter mit. Der RSV Meinerzhagen empfängt um 15.00 Uhr den SV Rödinghausen. Parallel dazu spielen der SV Schermbeck und die SpVg Hagen 11 um den Einzug ins Finale, das «nach Möglichkeit» am 22. August ausgetragen werden soll.

Von dpa