Autofahrer unter Drogen rast in Kreisverkehr und hebt ab

Kerpen (dpa/lnw) - Drastisches Ende einer Fahrt unter Drogen in Kerpen: Ein 28-Jähriger soll mit seinem Wagen abgehoben haben und mehrere Meter bis in die Mitte eines Kreisverkehrs geflogen sein. Der Mann wurde nur leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.