Infektions-Kennziffer im Kreis Gütersloh sinkt weiter

Am Vortag lag diese Infektions-Kennziffer noch bei 35,4. Zum Höhepunkt des Corona-Ausbruchs beim Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück lag der Wert bei 270,2.

Für die Stadt Düsseldorf - die in der Liste des RKI an zweiter Stelle hinter dem Kreis Gütersloh liegt - wurde am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 22 ausgewiesen. Duisburg an dritter Stelle hatte am Mittwoch den Wert 21,1. Damit liegen die beiden Großstädte weit vor den anderen Kreisen und kreisfreien Städten in NRW. Beide Städte verwiesen zuletzt allerdings unter anderem auf viele Tests und Reihenuntersuchungen, die den Wert der gefundenen Infektionen nach oben treiben könnten.