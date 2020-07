Doppelter Seelöwen-Nachwuchs im Duisburger Zoo

Die Mütter, Mandy und Sunny, würden den Kleinen im «Nichtschwimmerbereich» genau zu verstehen geben, was sie dürfen und was nicht, erklärte der Revierleiter. Da könne es dann auch mal laut werden: «Komm her, schwimm nicht zu weit weg, raus aus dem Wasser - all das wird von Mandy und besonders Sunny abwechselnd durch die Gegend geschrien.»

Der Vater des Weibchens und des Männchens ist Seelöwe Atze. Nach Zooangaben gibt es bei den Tieren haremsähnliche Strukturen mit einem männlichen Oberhaupt. Derzeit leben neun Seelöwen im Duisburger Zoo.