Mittelrhein-Pokalfinale in Bonn: Auslosung am Donnerstag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) hat die Termine für die Pokalwettbewerbe bei den Frauen und Männern festgelegt. Demnach soll das Endspiel der Männer am 22. August im Sportpark Nord in Bonn stattfinden, die Halbfinals sind für den 15./16. August terminiert. Das Frauen-Finale ist für den 30. August an einem noch zu bestimmenden Ort angesetzt. Die Runde der letzten vier Teams wird am 23. August gespielt. Die jeweiligen Sieger qualifizieren sich für die erste Hauptrunde in den beiden Pokalwettbewerben.