Neuwagen in Heiligenhaus aufgebockt: 60 Räder gestohlen

Heiligenhaus (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Heiligenhaus bei Essen 60 Räder von 15 Neuwagen gestohlen. Als eine Mitarbeiterin eines Autohauses am Dienstag zur Arbeit erschien, seien auf dem Gelände insgesamt 20 Wagen auf Ziegelsteinen aufgebockt gewesen, berichtete ein Polizeisprecher in Mettmann. Von 15 Autos fehlten bereits die Räder, bei den restlichen fünf waren schon die Radmuttern abgeschraubt.