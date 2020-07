Schalke rettet Hochzeit: Verzicht auf Trainingslager

Eigentlich hatte der Revierclub aufgrund einer langfristigen Kooperation mit der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern ein Vorrecht auf das Hotel. Zu der Terminüberschneidung war es gekommen, weil die Schalker ihr Trainingslager aufgrund des späten Bundesligastarts Mitte September verlegen mussten. Es soll in diesem Jahr vom 21. bis 29. August stattfinden. Wo sich das Team von Trainer David Wagner nach vier Jahren in Mittersill nun auf die Saison vorbereitet, will der Verein in Kürze mitteilen.