Die zwei Teenager hatten in dem Prozess, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wurde, den Raubüberfall auf eine Apotheke in Alfter bei Bonn gestanden. Bei dem Überfall hatten sie im Mai 2019 - maskiert und bewaffnet mit einer Gasdruckpistole - die 44-jährige Inhaberin und eine Mitarbeiterin bedroht und die Herausgabe von Geld aus der Kasse gefordert. Anschließend flohen sie mit 475 Euro Beute. Die alarmierte Polizei fand die Räuber allerdings kurz darauf in einem Garten, in dem Jugendliche eine Party feierten. Der Verteidiger des 16-Jährigen kündigte an, das Urteil anzufechten.