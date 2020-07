Luftschlangen und verbundene Hand führen zu Einbrecher

Bielefeld (dpa/lnw) - Die Polizei in Bielefeld ist dank Luftschlangen und einer verbundenen Hand einem mutmaßlichen Einbrecher (33) auf die Schliche gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Freitag zunächst laute Geräusche gehört und war im Flur auf den Tatverdächtigen gestoßen. Der trug einen auffälligen Verband an der Hand und schleppte gerade einen Wäschekorb voller Sachen davon.

Von dpa