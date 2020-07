Mann kommt einen Tag nach Entlassung erneut in Haft

Siegburg (dpa/lnw) - Einen Tag nach seiner Entlassung ist ein polizeibekannter Mann bei einem Nothalt am Bahnhof Siegburg/Bonn festgenommen worden und erneut in Haft gekommen. Der 20-Jährige soll zuvor in einem ICE von Frankfurt nach Köln bei der Ticketkontrolle versucht haben, eine Zugbegleiterin zu schlagen. Vier Bundeswehrsoldaten schritten ein und hielten den offenbar Betrunkenen fest, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Von dpa