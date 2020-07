Demnach war der Einbrecher am Sonntagmorgen durch das Fenster der Erdgeschosswohnung gestiegen, das zum Lüften offen stand. Als der 70-Jährige den Eindringling überraschte, durchwühlte der gerade Schränke und Nachttische. Der Täter setzte zur Flucht durchs Fenster an, der Rentner packte ihn am Bein. Als der Einbrecher ihm entglitt, sprang der 70-Jährige laut Polizei hinterher und hielt den Einbrecher am Boden fest. In seinen Hosentaschen fanden die Beamten Beute.

Der Verdächtige war am Montagmorgen noch in Polizeigewahrsam, ob er in Untersuchungshaft kommt, war zunächst offen.