Nach Kritik: Fortuna-Boss Röttgermann will mit Funkel reden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Friedhelm Funkel sorgt mit seinen öffentlichen Äußerungen über Fortuna Düsseldorf bei seinem Ex-Club weiter für Irritationen und Ärger. Clubchef Thomas Röttgermann will den früheren Düsseldorfer Trainer nun bitten, sich mit kritischen Worten zurückzuhalten. «Er ist einfach nicht gut beraten, die Dinge so zu machen, wie er sie gerade macht», zitierte die «Rheinische Post» Röttgermann am Montag in einem Kommentar.

Von dpa