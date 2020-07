Duisburg setzt weiter auf Lieberkecht und Grlic

Duisburg (dpa/lnw) - Trotz des geplatzten Traums von der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga will der MSV Duisburg an der sportlichen Führung mit Trainer Torsten Lieberknecht und Sportdirektor Ivica Grlic festhalten. Allerdings muss der Fußball-Drittligist, der die Saison als Tabellen-Fünfter abschloss und die Aufstiegsrelegation knapp verpasste, einen harten Sparkurs einschlagen. «Wir werden sicherlich keinen höheren Etat aufstellen können», sagte MSV-Präsident Ingo Wald der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» (Montag-Ausgabe) mit Blick auf eine weitere Saison in der 3. Liga.

Von dpa