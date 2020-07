Eberl mit Augenmaß bei Transfers: Schlau agieren

Mönchengladbach (dpa) - Für die kommende Saison in der Champions League wird Borussia Mönchengladbach die Personalplanungen mit Bedacht angehen. «Wir werden jetzt nicht auf den Markt stürmen und groß Spieler einkaufen. Wir müssen genau abwägen. Was muss im Club verbleiben, um die deutlichen Einschnitte durch Corona aufzufangen. Und was können wir sportlich in Sachen Kader unternehmen?», sagte Sportdirektor Max Eberl dem «Kicker». Trotz des sportliche Erfolges wird der Club am Ende des Jahres etwa 40 Millionen weniger zur Verfügung haben, wie Geschäftsführer Stephan Schippers bereits bestätigte.

Von dpa