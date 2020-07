Dortmund (dpa/lnw) - Nach einem angeblich geplanten Mordanschlag auf einen Dortmunder Lehrer will das Landgericht Dortmund heute das Urteil gegen drei junge Männer sprechen. Den heute 17, 18 und 19 Jahre alten Angeklagten wird versuchter Mord vorgeworfen. Sie sollen den Lehrer im Mai 2019 unter einem Vorwand in einen Hinterhalt gelockt haben, um ihn dort mit Hämmern zu erschlagen. Der Pädagoge wurde jedoch misstrauisch und drehte niemandem den Rücken zu. Ihm geschah an diesem Tag nichts. Der Prozess findet aufgrund des jugendlichen Alters der Angeklagten vollständig unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.