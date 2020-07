Sechsjähriger zündelt an der Bettdecke: Wohnung unbewohnbar

Lennestadt (dpa/lnw) - Ein Sechsjähriger hat am Freitag in Lennestadt (Kreis Olpe) an einer Bettdecke im Kinderzimmer gezündelt und einen Brand verursacht. Die Mutter des Jungen habe den Rauch am Mittag bemerkt und umgehend mit ihren insgesamt drei Kindern das Mehrfamilienhaus verlassen, teilte die Feuerwehr mit. Als die Feuerwehrleute eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus einem Fenster und drohten auf weitere Zimmer in der Wohnung überzugreifen. Da Anwohner nicht ausschlossen, dass eventuell noch weitere Kinder in der Brandwohnung sind, setzte die Feuerwehr nach eigenen Angaben mehrere Suchtrupps mit Atemschutz ein.

Von dpa