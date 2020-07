Laschet: Am Team mit Spahn hat sich nichts geändert

Berlin (dpa) - Aus Sicht von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat sich an seiner Kandidatur für den CDU-Vorsitz im Team mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als Stellvertreter nichts geändert. In der Union wird hinter vorgehaltener Hand diskutiert, ob es noch einen Rollentausch geben könnte - und Spahn an Stelle Laschets als CDU-Chef kandidiert. Der Ministerpräsident sagte dazu dem Nachrichtenportal t-online.de: «Jens Spahn und ich haben uns gemeinsam viele Gedanken dazu gemacht, was die Partei braucht, wie man die CDU gut führen und zusammenhalten kann. Und dabei haben wir einen Konsens gefunden, uns gemeinsam entschieden als Team in diesen Wettbewerb zu gehen. Daran hat sich nichts geändert.»

Von dpa