SPD will «mehr Wumms» für Kommunen, Familien und Wirtschaft

Düsseldorf (dpa/lnw) - «Mehr Wumms» für einen sozialen Neustart in Nordrhein-Westfalen und ein Milliarden-Hilfspaket für die corona-geschwächten Kommunen fordert die SPD-Opposition. Auch in den kommenden beiden Jahren müssten den Städten und Gemeinden Steuerausfälle infolge der Corona-Krise erstattet werden, heißt es in einem am Freitag in Düsseldorf vorgestellten Impulspapier der Fraktion. Dafür müssten im Landeshaushalt zusätzlich 6,6 Milliarden Euro eingeplant werden. Dis bisher geplanten Hilfen der Landesregierung reichten nicht aus, kritisierte SPD-Haushaltsexperte Stefan Zimkeit.

Von dpa