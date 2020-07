Deichmann plant keine Standortschließungen wegen Corona

Essen (dpa) - Deutschlands größter Schuhhändler Deichmann spürt in seinen Läden die Folgen der Corona-Pandemie. «Die Nachfrage ist in der Corona-Krise etwas zurückgegangen, und der Bedarf hat sich verschoben. Wenn die Menschen im Homeoffice arbeiten, keine Partys feiern oder auf die Urlaubsreise verzichten, rückt auch die Mode etwas in den Hintergrund», sagte der Unternehmer Heinrich Deichmann der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung».

