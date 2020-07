24-jähriger Dirigent wird Generalmusikdirektor in Wuppertal

In Wuppertal habe der junge Künstler im Januar 2020 bei einem Dirigat «einen phänomenalen Eindruck» hinterlassen, erklärten die Bühnen. Neben seiner Arbeit im klassischen Bereich habe Hahn großes Interesse an der Musik des österreichischen Chansonniers Georg Kreisler (1922 - 2011) sowie an Jazzmusik. Als Jazzpianist hat er ebenfalls Preise gewonnen. «Ich freue mich ungemein, mit einem derart motivierten, hochklassigen und versatilen Klangkörper eine aufregende Reise zu beginnen», erklärte der in Graz geborene Hahn.