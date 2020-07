Karstadt-Eigentümer sicherte Laschet Erhalt von Filialen zu

Düsseldorf/Essen (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will in Gesprächen mit der Unternehmensführung von Galeria Karstadt Kaufhof auf den auf den Erhalt weiterer Standorte in NRW drängen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Demnach hatte der Eigentümer der Warenhauskette, René Benko, dem Regierungschef nach Gesprächen in den vergangenen Tagen die Sicherung der Standorte Dortmund (Karstadt) und Leverkusen (Kaufhof) zugesichert. Am Freitag war bekannt geworden, dass Galeria Karstadt Kaufhof sechs Filialen weniger schließen will als geplant. Darunter die Häuser in Dortmund und Leverkusen.

Von dpa