Leverkusen-Bus bei Abfahrt von Fans gefeiert

Leverkusen (dpa) - Zahlreiche Fans haben Pokal-Finalist Bayer Leverkusen vor der Abreise zum Endspiel nach Berlin lautstark verabschiedet. Sie feierten den Mannschaftsbus des Fußball-Clubs bei der Abfahrt vorm Stadion in Richtung Flughafen am Freitag mit lauten Fan-Gesängen und roten Bengalos. Sportchef Rudi Völler reckte bei der Abfahrt in der ersten Reihe den Daumen in die Höhe.

Von dpa