Zwei Geldautomaten gesprengt: Täter flüchten mit BMX-Rädern

Ratingen (dpa/lnw) - Innerhalb kurzer Zeit sind in der Nacht zu Freitag in Ratingen zwei Geldautomaten geplündert worden. Im ersten Fall rammten drei Unbekannte mit einem Transporter den Eingang eines Verbrauchermarkts und rissen den Automaten aus seiner Verankerung, berichtete die Polizei in Mettmann am Freitag. Dann verschwanden die Männer mit einer Beute in noch unbekannter Höhe.

Von dpa